Considerata l’allerta meteo arancione prevista in tutte le provincie della Campania per la giornata di domani EAV ha predisposto l’impegno di Autobus che saranno immediatamente attivi nel caso si rendesse necessario disporre un servizio in sostituzione e/o a supporto di quello ferroviario.

Gli autobus sosteranno dalle ore 6.00 nei pressi delle stazioni: