Gravissimo incidente intorno alle 17 alla periferia di Bozzolo, in provincia di Mantova: il bilancio dello schianto di questo pomeriggio è di due morti e quattro feriti. Secondo una prima ricostruzione della dinaminica dell’incidente, due auto si sono scontrate frontalmente. Lo scontro è avvenuto sulla statale Padana Inferiore, interrotta al traffico per consentire il soccorso dei feriti. A perdere la vita due signore di Cizzolo, madre anziana e figlia di 45 anni, che viaggiavano sulla Opel Corsa proveniente da Cremona verso Mantova. Alla guida dell’auto il figlio ventenne della donna deceduta. Sull’altra auto, che arrivava dalla direzione opposta viaggiavano invece una coppia.

La dinamica

Sulla statale 10 padana inferiore all’incrocio di Tezzoglio, nel comune di Bozzolo. Due donne sono rimaste uccise nello scontro frontale tra due auto, una Hyundai e una Opel Corsa. Il ferito della Hyundai ix20 è di Romprezzagno, in provincia di Cremona. Sei in totale le persone coinvolte nel tragico incidente. Sul posto due ambulanze, due automediche e tre elicotteri, uno da Brescia, uno da Bergamo e uno da Como, oltre alla Polstrada e ai Vigili del Fuoco. La statale è bloccata per soccorrere anche gli altri feriti.