Il Lotto premia la Campania: come riporta Agipronews, arrivata a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, è stata centrata la vincita più alta da 22.500 euro. Altre due vincite sono state centrate nel capoluogo, una da 12.675 euro e la seconda da 9.500 euro. Tripletta in provincia di Salerno: a Roccadaspide, sono stati vinti 9.750 euro, a Vallo della Lucania vanno 9mila euro e a Pontecagnano Faiano sono stati vinti 7.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 937 milioni dall’inizio dell’anno.

Intanto terzo mercoledì del mese di novembre e classico appuntamento, imperdibile e puntuale, con il concorso, a partire dalle 20 con il SiVinceTutto SuperEnalotto. Si tratta del gioco Sisal che vede tutto il montepremi distribuito nella serata di estrazione. Tra pochi minuti l’estrazione dei sei numeri fortunati. Combinazione Vincente: 44 48 53 59 60 65.