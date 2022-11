Omicidio a Castel Volturno, nel Casertano, nella notte. La vittima è un italiano accoltellato durante una lite da un uomo di 38 anni, Luigi Izzo, che sembra fosse intervenuti per difendere 27enne che stava avendo il diverbio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno portato in caserma il presunto responsabile per interrogarlo; nel presidio dell’Arma è arrivato anche il sostituto della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Dalle prime informazioni sembra che l’accoltellatore abbia consegnato l’arma usata ai militari. Il 38enne era un barbiere molto noto in città.

«Castel Volturno è lasciata allo sbando – dice il sindaco, Luigi Petrella – Alcune zone di Ischitella sono ormai una piazza di spaccio, il centro città è in mano alla criminalità organizzata. La scorsa settimana ho chiesto aiuto in Prefettura e in Questura, i cittadini sono esausti, si arriverà al punto in cui bisognerà chiudersi in casa e non uscire più di sera».