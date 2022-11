Legna “fuorilegge” nel deposito: nei guai 40enne di Palma Campania

Ancora una volta i militari della stazione forestale di Roccarainola, nell’ ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei tagli boschivi non regolari disposti dal gruppo di Napoli, hanno effettuato, in agro del comune di Palma Campania, un controllo presso una la ditta di proprietà di un 40enne del posto il quale svolgeva, in assenza di iscrizione al registro delle imprese artigiane, un’attività di compravendita di legna da ardere e relative operazioni di pezzatura. Nel corso degli accertamenti i militari hanno accertato, inoltre, la presenza di uno stoccaggio di rifiuti speciali, costituiti da imballaggi in legno, di circa 10 mc, posti su un’area di circa 300mq non autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Alla luce di ciò, i militari hanno denunciato l’uomo all’autorità giudiziaria competente e contestualmente hanno posto sotto sequestro penale l’area ed i rifiuti speciali ivi presenti. I militari contestato, altresì, la violazione dell’ art. 712 del codice penale in quanto hanno trovato sul posto circa 30 quintali di legna priva di tracciabilità. I controlli continueranno senza sosta nei prossimi giorni.