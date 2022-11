Lo scorso 9 novembre l’Istituto di Previdenza Sociale ha annunciato cosa cambia per chi beneficia della legge 104. I cittadini che beneficiano della Legge 104 del 1992 possono godere di un aggiornamento importante. Sono sempre di più gli italiani che fanno affidamento a questa norma, come riporta consumatore.com. Vediamo di seguito cosa cambia e il comunicato dell’Inps.

LA NOVITÀ

L’Inps ha comunicato che è attiva la nuova funzionalità dello sportello automatico ‘rinuncia ai benefici’. La funzione riguarda i permessi di lavoro. Si potrà esprimere la volontà di rinunciare, anche in parte, al periodo di permesso richiesto nella domanda originaria, ma farlo comodamente per via telematica. Collegandosi al sito dell’Inps bisognerà accedere alla voce Prestazioni a sostegno del reddito – Domande. Poi bisogna cliccare su Comunicazione di variazione nei servizi disponibilità da Disabilità a Permessi legge 104/1992.

LA RINUNCIA

Chi ha già chiesto giorni di permesso mensile per dare assistenza a un familiare disabile, oppure anche per sé stesso, potrà rinunciare per via telematica, però c’è un requisito da rispettare se si vuole rinunciare a questi giorni. L’Inps nel messaggio scrive che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire il mese in cui viene presentata la richiesta di variazione, anche in parte.

QUANDO NON È POSSIBILE USARE LA NUOVA FUNZIONE

Se il periodo oggetto della variazione è interamente trascorso oppure ancora non iniziato, allora non è possibile utilizzare la nuova funzionalità per comunicare la rinuncia alla 104. Se un cittadino ha fatto richiesta adesso per alcuni giorni a gennaio, non potrà usare la funzionalità, che deve riguardare almeno in parte il mese in corso.