Carabinieri della stazione di Cicciano e personale del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno denunciato un 58enne del posto per violazioni alla normativa che regola la sicurezza sui posti di lavoro. Si tratta dell’amministratore di una ditta edile che aveva impiegato in un cantiere 3 lavoratori in nero. Uno di questi è risultato percettore del reddito di cittadinanza. Contestate anche sanzioni per mancata formazione del personale. L’attività è stata sospesa, la ditta multata per oltre 26mila euro.

Continuano dunque i controlli contro i furbetti del Reddito. “La povertà in Italia sta assumendo sempre più dimensioni drammatiche. Per combatterla occorre definire politiche che contrastino le diseguaglianze, promuovendo l’istruzione, il lavoro, la salute e l’accesso alle risorse e ai diritti fondamentali. Il reddito di cittadinanza è stato ed è uno strumento fondamentale per garantire dignità a milioni di persone. Oggi il Rdc va migliorato e rafforzato alla luce dell’esperienza di questi anni e reso esigibile per tutte le persone in stato di difficoltà”. Così in una dichiarazione Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.