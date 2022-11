«La mascherina la dovete mettere altrimenti Natale lo fate a letto. Non fate i disinvolti, gli ottimisti: vi prego, quando ci sono momenti di assembramento indossatela. Ho contato solo 6 persone, 6 pellegrini che la indossano stamattina. Eppure c’è qualche segnale preoccupante che arriva dall’Estremo Oriente, dalla Cina, quello che succede in Cina dopo un mese e mezzo arriva da noi». «Speriamo di non incappare in qualche variante che può creare problemi». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rivolto agli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Notando l’aula magna gremita e osservando gli studenti e anche gli adulti, il governatore ha spronato tutti ad indossare la mascherina. «Non scherzate» ha detto. Ed è stato applaudito.