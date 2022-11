Si è spento Emmanuel D’Auria, 17 anni di Santa Maria la Carità che dal 2019 stava lottando contro un male che si è rivelato purtroppo incurabile. Il sindaco Giosuè D’Amora ha proclamato il lutto cittadino: «Ci sono perdite che lasciano senza parole. Ci sono dolori e malattie che non trovano umana giustificazione. La scomparsa di Emmanuel di appena 17 anni sconvolge tutta la nostra comunità e ci invita al silenzio ed alla preghiera. Per tale motivo per Domani, giorno in cui sono previsti i funerali, è proclamato il lutto Cittadino. A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale la massima vicinanza alle famiglie D’Auria e Sicignano ed a tutti i parenti coinvolti. Riposa in pace Emmanuel…” Con la luce del Signore”».

Anche l’Accademia Raffaele Sergio di calcio dove militava ha espresso il suo cordoglio: “Le persone come te sono da ammirare. Sempre attento, sempre vigile e in attesa del suo turno. Erano tre anni che lottavi contro quella belva che ti ha portato via. Non ti sei mai piegato e ti sei dimostrato quello che sei, una persona tenace ed un ragazzo d’oro. Oggi il mondo ha una persona per bene in meno e un angelo in più. Che la terra ti sia lieve!!! Salutami tanto Gianluca. Ciao Manu”.