La suora arrestata ammette: “Non ne potevo più di quella bimba”

Si e’ difesa davanti al giudice negando di aver schiaffeggiato il bimbo ma ha ammesso di aver tirato i capelli a una bimba “perche’ non ne potevo piu’, perche’ mi ha tirato la veste”. Si difende cosi’ la suora di 55 anni, originaria del Madagascar che ieri è finita arrestata su ordine del gip Federica De Bellis per i maltrattamenti ai danni di due fratellini nell’istituto Santa Maria della Provvidenza nel comune di Casamicciola nell’isola di Ischia. La suora finì ripresa ripresa da una bimba di 9 anni con un cellulare. A lei e tre consorelle, tra cui la madre superiora, è notificata un’ ordinanza di custodia cautelare.

“La vicenda e’ da approfondire commenta l’avvocato Giorgio Varano la mia cliente e’ molto provata e queste suore, una delle quali ha 81 anni, si sono viste notificare la misura cautelare senza neppure essere interrogate dal pm. Sono sicuro che riusciremo a dimostrare la loro estraneita’ ai fatti contestati”. Intanto la struttura, che ospita circa 25 minorenni in attesa di affido, adozione o per potesta’ sospesa dei genitori, e’ attualmente gestita da due suore non coinvolte nell’inchiesta e da altre arrivate ieri per sostituire le quattro destinatarie dei provvedimenti del gip.