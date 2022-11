La prof. Margherita muore a 34 anni: sconvolte Somma Vesuviana e Sant’Anastasia

“Sentite condoglianze alla famiglia Giordano per la perdita della giovane figlia Margherita, insegnante a Bolzano e originaria di Somma Vesuviana. Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l’abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l’amavano per superare questo tragico momento”. Lo ha scritto il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. Un pensiero dedicato a Margherita Giordano, la prof 34enne sommese che ieri ha perso la vita a Bolzano dove lavorava. Era in bici quando è finita travolta e schiacciata da una betoniera.

Anche il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito ha lasciato il suo cordoglio. Il papà di Margherita ha infatti un noto studio fotografico in città:“Stamattina mi ha colto una notizia tragica, allucinante. Margherita, insegnante a Bolzano,è stata investita mortalmente da un camion in una strada centrale della Città. Margherita, figlia di Salvatore,il fotografo di Via Umberto, amato ed apprezzato da tutti. Ho nel cuore un dolore profondo . Una tragedia che non trova ragioni.”

Infine il post di Somma Skating: “Ci sconvolge la notizia della disgrazia che ha colpito la nostra concittadina Prof.ssa Margherita Giordano, coinvolta in un sinistro stradale a Bolzano, dove da tempo lavorava. A chi l’ha conosciuta mancherà la sua bontà d’animo e generosità e la disponibilità verso gli altri. Già Pattinatrice della Somma Skating school, Margherita lascerà un vuoto incolmabile nei suoi familiari, negli amici e negli alunni che hanno avuto la fortuna e la gioia di averla come propria insegnante. Ci stringiamo ai suoi familiari, ricordando che senza di lei vivremo in un mondo meno bello.Grazie Margherita per quello che ci hai donato.”