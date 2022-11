“Un treno della Circumvesuviana proveniente da Poggiomarino ha appena deragliato alla stazione di Pompei Santuario. Per fortuna non sembrano esserci feriti. Seguiranno aggiornamenti”. A dare la notizia ed a pubblicare la foto è il gruppo Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” che generalmente parla in forma ironica del servizio ferroviario vesuviano. Da quanto si apprende, per fortuna, non ci sarebbero persone coinvolte da un incidente che forse poteva andare peggio.

Intanto l’Eav in una nota fa sapere: “Problemi tecnici, stop a una tratta della Circumvesuviana. Ancora disagi per gli utenti che si servono dei treni delle linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno.Come comunicato da Eav, infatti, ”causa problemi tecnici, dalle ore 13:55 la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre Annunziata e Pompei Santuario è momentaneamente interrotta” lungo la linea Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino”.