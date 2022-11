Una foto con alle spalle lo splendido panorama della sua adorata Ischia e la scritta «Il mio bel paese…. #myhome #myplace». È uno degli ultimi post su Facebook di Eleonora Sirabella, commessa 31enne, la prima vittima della frana di Ischia. Eleonora era di Lacco Ameno, anche se viveva nella parte alta di Casamicciola, dove la frana si è portata via la casa che divideva con il marito, Salvatore Impagliazzo, ancora disperso. E proprio a Lacco Ameno è stata scattata questa foto che la vede in abito da sera in una serata di settembre seduta su un muretto con alle spalle le mille luci dell’isola verde. Lei la prima vittima di Ischia.

Recuperato un secondo cadavere a Casamicciola. Il corpo di una bambina è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. È probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori. La bimba indossava ancora il pigiamino rosa. Poi il turno di una donna di origine bulgara.