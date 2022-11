Parte della popolazione di Casamicciola potrebbe essere ospitata, in via precauzionale, in strutture alberghiere di tutta l’isola di Ischia e nei palazzetti dello sport in caso di ulteriore allerta. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. L’evacuazione sarà prevista dal piano di emergenza di protezione civile che sarà adottato nelle prossime per quell’area rossa- ovvero quella a maggiore rischio- che sarà riperimetrata. Tutte procedure da concludere nel giro di pochi giorni: infatti a fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Evacuazione, è precisato, che sarà temporaneamente, ovvero solo nel periodo di peggioramento del tempo.

«Al momento sono 280 gli sfollati a Casamicciola», a dirlo è il prefetto Palomba parlando con i giornalisti. Delle 280 persone sfollate dopo la frana, 179 sono ospiti in albergo e il resto è ospite presso familiari o amici. La Regione Campania ha espresso parere negativo sulla nomina di Simonetta Calcaterra a commissario per la protezione civile a Ischia, inizialmente indicata dal consiglio dei Ministri. Lo confermano all’Adnkronos fonti della Regione.