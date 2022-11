Investito nel parcheggio della Stellantis di Pomigliano: è grave

I carabinieri sono intervenuti ieri sera, verso le 20, nell’area parcheggio interno dello stabilimento Stellantis a Pomigliano d’Arco Poco prima un furgone di una ditta esterna – per cause un corso di accertamento – aveva investito un 55enne autotrasportatore. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è quindi trasferito all’ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata con frattura del bacino e trauma cranico. Il 55enne è tuttora ricoverato. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un altro incidente

Un ciclista di Priolo, nel Siracusano, e’ deceduto in ospedale a Catania dopo essere travolto da un’auto. L’incidente si e’ verificato due giorni fa in via del Fico, in prossimita’ di un ufficio postale, come emerso dalla ricostruzione degli agenti della Polizia municipale che hanno posto sotto sequestro sia la bicicletta sia l’auto. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e sono tutt’ora in corso gli accertamenti per verificare se vi sono responsabilita’ da parte del conducente della macchina.