Se il soggetto invalido, convocato a visita di verifica straordinaria ITML, non si presenta, l’operatore sanitario o il medico possono inserire manualmente la sospensione della prestazione per assenza a visita

L’INPS ha comunicato il rilascio di una nuova funzionalità per la procedura degli “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, che permette la gestione automatizzata delle persone invalide civili che, convocate a visita, risultino assenti.

COME FUNZIONA LA NUOVA FUNZIONALITÀ

La nuova funzionalità permetterà all’operatore sanitario o al medico di inserire manualmente la sospensione per assenza a visita, nel caso in cui il soggetto con invalidità civile convocato a visita straordinaria ITML non si presenti.

REGISTRAZIONE DELL’ASSENZA

Nei casi in cui non sia inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.

COSA COMPORTA L’ASSENZA A VISITA

La registrazione dell’assenza a visita determina l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni., ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.

COSA PUÒ FARE IL CITTADINO



A quel punto il cittadino verrà informato della sospensione tramite comunicazione generata in procedura ITML. Avrà poi 90giorni di tempo per presentare una giustificazione idonea alla assenza a visita. Se la giustificazione verrà ritenuta_

a) IDONEA: gli sarà comunicata una nuova data per presentarsi a visita, per riprendere l’iter di verifica

b) NON IDONEA O NON PRESENTATA: allo scadere dei termini previsti gli sarà revocato definitivamente il beneficio economico dalla data di sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

fonte disabili.com