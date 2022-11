Le pensioni minime sono veramente basse in Italia ma ci sono alcuni che hanno delle pensioni anche più basse di quelle minime. Ma vediamo come è possibile garantirsi 535€ di pensione minima anche se non si hanno i contributi versati prima del ’96. Infatti anche se molti non lo sanno, la pensione minima spetta soltanto a chi ricade nel calcolo contributivo misto. Questo in parole povere significa che può avere la pensione minima soltanto chi ha i contributi versati prima del 1996.

Pensioni minime per tutti con un nuovo trucco INPS

Quindi chi rientra nel sistema contributivo puro non ha diritto all’integrazione al minimo. Questo significa sostanzialmente che chi non ha nessun contributo versato prima del 96 teoricamente non ha diritto alla pensione minima ma come vedremo c’è un trucco che permette di rientrare. Il calcolo contributivo dà diritto a pensioni molto basse perché con 20 anni di contributi la pensione che si può ottenere è veramente bassissima. C’è poi il problema di collocare i contributi versati prima del 96 ma il sistema è proprio quello del riscatto. Ci sono due vie per il riscatto infatti c’è sia la possibilità del riscatto gratuito e sia la possibilità del riscatto oneroso.

Oggi tanti non riescono a percepire la pensione minima ma con questo trucco si può fare

Non servono neanche molti contributi, tra l’altro, anche in modo gratuito si può avere lo stesso effetto. Per esempio in tanti casi per gli uomini basterà riscattare il servizio di leva, infatti il servizio di leva può dare diritto a contributi figurativi che potrebbero essere collocati nel sistema contributivo e quindi essere sfruttati proprio da questo punto di vista. Infatti il trucco è proprio che se il servizio di leva è stato svolto prima del 1996 anche i relativi contributi figurativi che si creano proprio grazie al riscatto sarebbero collocati prima del 96 e quindi la pensione ricadrebbe nel calcolo misto.

Così lo possono fare tutti e si ricade nel sistema misto

È proprio grazie a questo trucchetto che la pensione può ricadere nel calcolo misto anche semplicemente grazie al servizio di leva e quindi si può avere diritto all’integrazione al minimo. Ma anche per le donne si può fare lo stesso discorso. Infatti anche le gravidanze intervenute prima del 1996 creano cinque mesi contributivi figurativi per ogni figlio anche fuori dal rapporto di lavoro e anche in questo caso questi contributi cadono prima del 96 e la pensione finisce nel sistema misto.

