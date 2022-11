Con delibera n. 94 dell’8 giugno 2022, l’INPS ha approvato il nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024. Stando a quanto riportato dal piano, l’Ente ha in programma migliaia di nuove assunzioni per il prossimo triennio. Gli inserimenti saranno in totale circa 13.000 mila di cui 8.624 entro l’anno 2022, 2.309 nel 2023 e 2.062 nel 2024 e riguarderanno personale diplomato e laureato. L’obiettivo è quello di incrementare la forza-lavoro dell’ente sia per gestire gli interventi relativi al PNRR che al Piano Strategico Digitale.

INPS: FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE

Le assunzioni previste dall’Inps per l’anno in corso, come detto in precedenza, saranno 8.624 e proverranno in parte dalle quote di bilancio previste per il biennio 2020/2021 e in parte mediante indizione di concorsi pubblici. Le figure professionali ricercate per il 2022 saranno così distribuite:

61 dirigenti amministrativi della seconda fascia;

dirigenti amministrativi della seconda fascia; 10 dirigenti informatici della seconda fascia;

dirigenti informatici della seconda fascia; 75 medici della seconda fascia funzionale;

medici della seconda fascia funzionale; 416 medici della prima fascia funzionale;

medici della prima fascia funzionale; 44 professionisti tecnico-edilizi di primo livello;

professionisti tecnico-edilizi di primo livello; 7 professionisti statistico-attuariali di primo livello;

professionisti statistico-attuariali di primo livello; 49 professionisti legali di primo livello;

professionisti legali di primo livello; 5322 unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale;

unità da inquadrare nella posizione economica C1, tra cui consulenti della protezione sociale; 1317 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale;

unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale; 666 unità da inquadrare in area B;

unità da inquadrare in area B; 585 unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

unità da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale; 25 unità da inquadrare in area A;

unità da inquadrare in area A; 11 insegnanti.

fonte concorsi-pubblici.com