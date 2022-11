In arrivo una gradita sorpresa per i percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi. C’è un anticipo di erogazione. E’ un periodo fitto di pagamenti per l’Inps. L’ente di previdenza sociale si occupa non solo delle pensioni ma anche delle indennità di disoccupazione, dell’assegno unico e del reddito di cittadinanza. Inoltre, l’ente di previdenza si occupa anche dei diversi bonus e strumenti di sostegno introdotti a partire dalla pandemia e proseguiti con l’inflazione.

In questo periodo i pagamenti sono maggiori per l’istituto. Infatti si stanno concentrando diversi pagamenti aggiuntivi o bonus una tantum non previsti nell’ordinario. Basta pensare al bonus 150 euro e ai residui pagamenti del bonus da 200 euro. Inoltre, per l’assegno unico universale si stanno definendo gli arretrati in modo da allineare i pagamenti entro dicembre.

Naspi, in anticipo l’assegno di novembre

Infine, alcune categorie di lavoratori i cui contratti sono stati rinnovati in ritardo in questi mesi riceveranno gli arretrati ad inizio dicembre. Ci si riferisce ai dipendenti degli enti locali e al personale della scuola, ossia docenti e ata. Inoltre, alcuni pagamenti stanno arrivando anche in anticipo rispetto al solito.

Infatti, i percettori della Naspi di novembre riceveranno il pagamento a fine mese. Solitamente, la Naspi viene erogata il mese successivo a quello di riferimento. Secondo la regola, quindi, la Naspi di novembre sarebbe dovuta arrivare ai percettori a dicembre, solitamente tra la seconda e la terza settimana.

In questi giorni, quindi, sono in pagamento da parte dell’Inps le erogazioni di novembre previste per gli ultimi giorni del mese. Per i percettori della Naspi ci sarà anche un ulteriore erogazione. Infatti, si tratta del bonus da 150 euro una tantum che il precedente governo ha deciso di assegnare a circa 22 milioni di cittadini italiani che rientrano nelle condizioni di reddito previste. Infatti, per ricevere il bonus non bisogna superare 1.538 euro di busta paga lorda nel mese di novembre. A questo punto l’erogazione del bonus potrebbe arrivare anche prima di dicembre così come la mensilità ordinaria della Naspi.

