Terribile scontro tra due auto: morta una 26enne in provincia di Frosinone. Secondo quanto riportato da Il Messaggero la giovane Francesca Colacicchi di Anagni non è sopravvissuta all’impatto avvenuto in Casilina. Il tremendo incidente è avvenuto due sere fa lungo la via Casilina. E quel botto orribile è costato la vita alla 26 Francesca Colacicchi che viveva nella Città dei Papi.

Scontro tra due auto: morta una 26enne

Da quanto si apprende la giovane, residente ad Anagni, non è sopravvissuta al terribile impatto ed è deceduta sul colpo. Purtrppo per Francesca è stato inutile ogni soccorso da parte dell’equipaggio dell’Ares 118 intervenuto a razzo sul posto. I media fanno sapere che l’incidente costato la vita alla 26enne si è verificato nella zona della Casilina nei pressi del bivio della ex Winchester, di cui Leggo spiega che è “famosa proprio per la sua pericolosità e per i ripetuti incidenti mortali”.

Dolore e lutto nella Città dei Papi

Le dinamiche sono al vaglio degli operanti, ma il dato è che c’è stato un violento scontro tra due auto, una Audi ed una Y dm10. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore e la città di Anagni è in lutto per la scomparsa di una giovane e solare cittadina ben voluta da tutti.