Incidente nella notte: muore 19enne di Poggiomarino, gravissima la fidanzatina

Terribile schianto poco dopo le due di questa notte in via Poggiomarino a Striano. Un ragazzo di 19 anni residente a Poggiomarino ha perso la vita praticamente sul colpo, mentre la fidanzatina ha riportato gravissime lesioni e si trova adesso ricoverata in rianimazione all’ospedale di Sarno dove sta lottando per la vita. Al momento non è ancora possibile trasferirla in un nosocomio più attrezzato. Da chiarire la dinamica del sinistro mortale. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Torre Annunziata che indagano sull’accaduto. Intervento di soccorso del 118 di Poggiomarino che sul luogo ha stabilizzato la ragazza per condurla in ospedale, nulla da fare invece per il 19enne che si è spento praticamente subito.

Ancora sangue sulle strade del sabato notte. Si lavora ancora per chiarire cosa sia accaduto e quale sia la dinamica dei fatti. Resterà il dolore per sempre, per l’ennesimo incidente fatale che ha spezzato una vita giovanissima. Purtroppo una notte, quella di ieri, in cui il manto stradale reso viscido dalla pioggia, ha sicuramente giocato la propria parte.