Incidente in scooter, morto 15enne: la fidanzatina grave in ospedale

Ha perso la vita in un frontale in via Raimondo Annecchino, ad Arco Felice. Con il 15enne, sullo scooter c’era la fidanzata 14enne che è rimasta ferita in maniera grave ed è ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie in prognosi riservata. Lo scrive il quotidiano web locale Cronaca Flegrea. I soccorsi e la polizia sono arrivati subito, ma l’adolescente del rione Toiano è morto sul colpo e sulla salma è quindi disposta l’autopsia dal pm. Polizia e vigili urbani di Pozzuoli stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente: secondo le prime ipotesi, sarebbe provocato da un sorpasso azzardato e dal manto stradale viscido per la pioggia.

Ancora sangue sulle strade del Napoletano che vedono come vittima una ragazzino di appena 15 anni. Troppe lacrime e troppo dolore per tutti, un incidente come purtroppo spesso accadono e che distruggono per sempre una giovane vita e le loro famiglie.