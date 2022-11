Ieri mattina all’alba è avvenuto uno spaventoso incidente sulla Statale 268 del Vesuvio. L’impatto si è verificato tra un’automobile ed un furgone, nei pressi di Cercola, intorno alle 6.30. A darne notizia è Napoli Today. uno dei due mezzi coinvolti è andato in fiamme. Solo più tardi si è appreso che per fortuna i conducenti erano riusciti in tempo ad allontanarsi dai veicoli, riuscendo quindi a salvarsi. Per loro qualche feriti dovuta all’impatto, abbastanza forte, ma nulla di particolarmente preoccupante, almeno da quanto si apprende.

Intanto, nonostante i tanti incidente, la Statale 268 non è più tra le strade con il maggior numero di sinistri in Campania. Ieri la triste classifica del 2021. Il rischio, secondo quanto risulta dai dati dell’Istituto nazionale di statistica, è notevole sulle le strade statali 7 Appia, di Terra di Lavoro, Quater, Bis-Var, sull’Asse mediano), la Sorrentina e la Tirrenica inferiore e nei comuni a nord di Napoli fino al litorale casertano. Solo dopo la Statale 268 dei Paesi Vesuviani.