Nell’ambito di un’indagine coordinata della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e personale della Direzione Investigativa Antimafia, articolazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, a carico di 25 soggetti, ritenuti appartenenti al Clan “Sangermano” con operatività nell’agro nolano, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza, usura, autoriciclaggio e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, quest’ultimi reati aggravati dalle finalità e modalità mafiose.

L’attività investigativa, svolta dal 2016 al 2019, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha consentito di evidenziare l’operatività del sodalizio criminale, con base a San Paolo Bel Sito (NA) e con interessi in gran parte nell’agro nolano ed in una parte della provincia di Avellino, tendente ad affermare il proprio controllo egemonico sul territorio di interesse, anche con la disponibilità di una importante quantità di armi comuni da sparo.

Le indagini hanno fatto emergere plurime condotte estorsive poste in essere dal sodalizio attraverso l’imposizione di articoli caseari a numerosi esercizi commerciali della zona, nonché l’induzione degli imprenditori all’acquisto di provviste per l’edilizia da una sola rivendita di riferimento.

Il sodalizio si assicurava importanti profitti economici anche attraverso l’attività di riciclaggio, l’illecito esercizio della professione creditizia e la concorrenza illecita esercitata grazie alla forza di intimidazione promanante dalla perdurante azione associativa sul territorio.

A dimostrazione della pressante presenza del clan sul territorio, nel corso della processione della patrona del paese, l’effigie della Santa era stata fatta “inchinare” innanzi l’abitazione del capo clan.

Nel corso delle attività, i carabinieri hanno dato esecuzione anche ad un decreto di sequestro preventivo, per un valore di circa 30 milioni di euro, su immobili (terreni e fabbricati), società, autovetture e rapporti finanziari.

Il provvedimento eseguito è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Elenco destinatari:

1. SANGERMANO Agostino, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 29.12.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p., 629 commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., 513 bis c.p., 416 bis 1. c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, art. 648 ter.1, 416 bis.1 c.p., artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

2. SANGERMANO Nicola, nato a Nola (NA) il 05.05.1978, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., 513 bis c.p., 416 bis 1. c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p.

3. ABATE Luigi, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 06.01.1972, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p.

4. ALBI Vincenzo, nato ad Avellino il 04. 04.1985, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

5. ARIANO Gennaro, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 03.10.1992, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

6. BUONINCONTRI Giuseppe, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 14.07.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p.,

7. CATAPANO Antonio, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 05.11.1987, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/74

8. DELLA PIETRA Giuseppe, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 13.12.1984, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 378 c.p., 416bis.1 c.p.

9. DELLA RATTA Salvatore, nato a Cercola (NA) il 02.09.1980, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 512 bis C.p., art. 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis 1 c.p.,

10. FOGLIA Giuseppe, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 30.09.1983, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

11. GRASSO Angelo, nato ad Avellino il 04.10.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis.1 c.p.,

12. MANZI Giuseppe, nato a San Paolo Belsito (NA) il 26.07.1976, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

13. MARRA Giovanni, nato a Cassino il 15.03.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 81 cpv. 110, 56 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p.

14. MERCOGLIANO Ezio, nato a Atripalda (AV) il 10.07.1998, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

15. MERCOGLIANO Francesco, Atripalda (AV) il 03.10.1992, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

16. MINICHINI Giovanni, nato ad Avellino il 20.08.1990, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

17. MUTO Clemente, nato a Nola il 15.06.1968, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

18. NAPOLITANO Benedetto, nato a Marzano di Nola (AV) il 08.01.1947, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

19. NAPPI Paolo, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 18.09.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

20. SANGERMANO Michele, nato a Nola (NA) il 24.06.1977, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 81 cpv. 110, 56 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

21. SANTULLI Roberto, nato ad Avellino il 03.10.1983, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416bis.1 c.p.,

22. SEPE Luigi, nato a Nola (NA) il 15.07.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/74

23. SEPE Onofrio, nato a San paolo Bel Sito (NA) il 22.01.1980, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, 378 c.p., 416 bis 1 c.p.

24. SEPE Salvatore, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis 1 c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

25. VITALE Luigi, nato a Pago del Vallo di Lauro (AV) il 08.07.1973, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,