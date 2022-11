Ha distrutto una vetrata dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino e ha aggredito e picchiato un agente. Protagonista dell’azione violenta un 27enne della Nigeria, che si era recato negli uffici della Polizia per chiedere informazioni relative al passaporto. Ma mentre l’agente gli stava dando indicazioni sugli organi cui rivolgersi per il rilascio del documento richiesto, il 27enne ha improvvisamente dato in escandescenze, sfondando con l’uso di un portaombrelli il vetro dell’Ufficio Accettazione e aggredendo fisicamente l’operatore, che ha riportato lesioni al corpo e alla testa giudicate guaribili in cinque giorni.

Con il tempestivo intervento di altri agenti l’immigrato è finito bloccato e tratto in arresto per i reati di violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento. Così si è anche giocato il passaporto.