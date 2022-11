Bonus per ogni figlio, un bonus davvero “salutare”. Vi sono dei bonus che è particolarmente piacevole richiedere perché dedicati a coloro che amiamo più di noi stessi: I nostri figli. I bonus dedicati alla famiglia stanno diventando una bellissima consuetudine. In questo momento in cui proprio le famiglie, insieme alle imprese, pagano lo scotto più pesante a questa crisi che sembra non voler mai terminare, arriva un bonus dedicato a loro, ai figli.

A loro che non devono pagare in alcun modo questa crisi. Hanno già pagato un prezzo altissimo durante il periodo pandemico. La chiusura delle scuole, l’interruzione improvvisa, e devastante, dei rapporti faccia a faccia con i propri amici e compagni di scuola. Tutte le attività ricreative bloccate per un tempo infinitamente lungo per loro. Ora basta!

Un bel Bonus

Gli imprevisti non sono mai ben accetti. Ma vi sono imprevisti ed imprevisti. Quelli che, dopo un momento di rabbia, comprendi bene quanto siano sciocchi per cui una bella risata mette fine a tutto e quelli che sono un po’ più grandi di te e di tutti. Eventi drammatici che sconvolgono tante vite, non soltanto la tua. Sono quegli imprevisti che puoi soltanto osservare da lontano, provare a comprenderli, ma nulla di più. Come quanto sta accadendo negli ultimi mesi. Lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina è stato un evento scioccante, inatteso forse, devastante, sotto tutti i punti di vista, sicuramente. E’ un imprevisto talmente grande che se ne porta dietro innumerevoli altri, certo di minore entità ma in grado, comunque, di annichilire le persone che quegli imprevisti li vivono sulla loro pelle.

E questo grande imprevisto si è portato dietro una crisi energetica di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. Una crisi che ha fatto salire in misura vertiginosa i costi di luce e gas mettendo in ginocchio famiglie ed imprese. All’immane tragedia della guerra si è aggiunto quindi il dramma di una crisi economica i cui effetti devastanti si stanno scoprendo soltanto adesso. Guerra, crisi energetica, inflazione, un mix terrificante. Imprevisti concatenati, uniti per rendere ancora più complessa la situazione. In un tale contesto le famiglie si trovano spesso costrette a fare delle scelte. Fare delle scelte comporta, allo stesso tempo, privarsi di qualcosa e se questo qualcosa riguarda i figli, le scelte diventano particolarmente dolorose. Ma le scelte dolorose, proprio perché riguardano in prima persona i figli, sono oltretutto inaccettabili, poiché non possono essere loro a pagare dazio alla crisi. Per questo è nato un bonus dedicato tutto a loro.

Bonus sport

Lo si può definire tranquillamente un Bonus Sport quello ideato dal Comune di Mantova ed indirizzato a tutti i giovani a partire dai 5 fino ai 17 anni. Il bonus vuole essere un contributo concreto alle famiglie a basso reddito per sostenere l’iscrizione dei propri figli alle attività sportive. Tali attività, infatti, sono ritenute dall’amministrazione mantovana fondamentali sul piano educativo e della socializzazione, nonché per lo sviluppo psicofisico. Il bonus verrà attribuito in base all’ISEE. La misura può raggiungere il massimo di 400 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 7.500 euro.

Le famiglie che intendono richiedere il bonus potranno presentare relativa domanda dal 10 novembre 2022 al 12 maggio 2023 presso lo Sportello Semplice del Settore Welfare, Servizi sociali e Sport del Comune di Mantova. Il bonus sport va a riempire un altro tassello di quell’incredibile puzzle chiamato famiglia. Le millanta finestrelle che le crisi spalancano di botto, ad una ad una devono essere riempite. Le prime devono essere quelle dedicate ai figli. Dai neonati in su. I giovani e giovanissimi hanno pagato un prezzo altissimo a causa del Covid, ora non possono, e non devono, più fermarsi. Mai più.

fonte ilovetrading.it