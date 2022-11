In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino. In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento.

Non mancano i provvedimenti: scuole chiuse a Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Si sono aggiunte di recente anche Poggiomarino e Terzigno, ma nel corso della serata ne arriveranno altre. Scuole, parchi, giardini e lungomare chiusi nella giornata di domani invece a Sapri, in provincia di Salerno. Lo fa sapere il sindaco Antonio Gentile, alla luce dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile della Regione Campania e in vigore nell’intera giornata di domani su tutto il territorio regionale.