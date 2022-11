Per chi il bonus di 150 euro sarà di 300 euro e chi non lo avrà? Si prepara ad essere pagato il nuovo bonus una tantum di 150 euro a novembre e mentre alcuni per riceverlo dovranno di nuovo presentare apposita domanda esattamente come accaduto per il bonus di 200 euro una tantum di luglio, altri lo riceveranno direttamente in automatico. C’è, però, anche chi non lo avrà il nuovo bonus Vediamo di chi si tratta.

Bonus 150 euro chi lo avrà di 300 euro?

Chi non avrà bonus 150 euro e per chi ci sono ancora dubbi

Le ultime notizie confermano che alcune categorie di persone potranno ricevere il bonus di 150 euro di novembre a doppio, fino a 300 euro.

Hanno diritto, per legge a ricevere la misura una tantum, in generale, le seguenti categorie di persone:

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time;

lavoratori domestici;

collaboratori co.co.co;

dottorandi e assegnisti;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori stagionali e del turismo a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate;

lavoratori autonomi con Partita Iva iscritti a Inps e Casse private previdenziali;

disoccupati che percepiscono le indennità Naspi e Dis Coll;

titolari di disoccupazione agricola;

precettori del reddito di cittadinanza

pensionati che percepiscono pensione di vecchiaia e anticipata ordinaria;

pensionati che percepiscono pensione di reversibilità e invalidità;

titolari di pensione o assegno sociale.

Di queste categorie di persone, coloro che potranno ricevere il bonus di 150 euro fino a 300 euro, come spiegato dall’Inps, sono:

i titolari di più Partite Iva iscritti a due Casse diverse se nel 2021 hanno percepito un reddito annuo complessivo entro i 20mila euro, previa presentazione di apposita domanda;

i titolari di pensione di reversibilità se tale prestazione spetta a più di una persona, perché i soggetti contitolari di pensione di reversibilità ai superstiti possono prendere il bonus di 150 euro in misura intera singolarmente, prendendo così il bonus fino a 300 euro.

Se ci sono persone che potranno avere il bonus di 150 euro doppio fino a 300 euro, ci sono anche categorie di persone che il bonus una tantum di novembre non lo riceveranno. In particolare, non avranno il bonus di 150 euro a novembre:

i lavoratori domestici, colf e badanti che non hanno presentato domanda per avere il bonus di 200 euro non avranno neppure il bonus di 150 euro di novembre, pur soddisfacendo i requisiti richiesti.

tirocinanti;

stagisti;

coloro che vanno in pensione dopo il primo ottobre 2022.

I dubbi riguardano ancora i precari della scuola: inizialmente sembravano, infatti, esclusi dalla misura, poi inclusi, ma ancora non si sa devono presentare apposita autocertificazione e relativa domanda per ottenere il bonus o se sarà pagato in automatico dall’Inps.

Dubbi relativi al bonus di 150 euro anche per titolari di Partita Iva e liberi professionisti che ne hanno diritto: assodato che per la domanda a Casse professionali la richiesta di bonus di 200 euro e bonus di 150 è contestuale, il relativo pagamento dovrebbe esserlo pure, ma per alcuni sono ancora incerti i tempi.

Mentre, infatti, alcune Casse hanno già provveduto al pagamento dei 350 euro spettanti ai professionisti per i bonus, altre hanno prolungato i termini di scadenza di presentazione delle domande per cui potrebbero slittare anche i relativi tempi di pagamento fino a dicembre.

