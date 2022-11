In scadenza uno dei bonus a sostegno dei cittadini per assorbire in parte gli effetti dell’inflazione. Ultimi giorni per richiedere uno degli strumenti previsti dalle istituzioni per assorbire gli effetti dell’inflazione che hanno caratterizzato l’intero 2022. Si tratta del bonus da 200 euro, il primo sostegno una tantum previsto a maggio dal decreto Aiuti del governo Draghi.

Ha fatto seguito, poi, il decreto Aiuti ter che ha istituito un secondo bonus dal valore di 150 euro una tantum. Per quanto riguarda la richiesta del bonus da 200 euro che scade a dicembre, questa riguarda i lavoratori autonomi con partita Iva. Si tratta, in particolare, di: liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;

Bonus 200 euro, ultimi giorni per inoltrare le domande

iscritti alla gestione speciale dei commercianti, gli iscritti alla gestione speciale degli artigiani; iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali e, infine, i pescatori autonomi. Il bonus per queste categorie si può ricevere a domanda e bisogna rispettare il requisito reddituale di 35.000 euro.

Le domande sono partite lo scorso ottobre. Per coloro che sono iscritti solo alle rispettive casse professionali private devono inoltrare le domande alle stesse entro il 30 novembre. Tutti coloro che sono iscritti anche all’Inps, dovranno inoltrare la domanda all’istituto previdenziale.

In queste ore sono in corso e in lavorazione le prime pratiche relative ai primi richiedenti il bonus da 200 euro. Si tratta delle domande inoltrate verso la metà di ottobre. Tuttavia, i pagamenti dovrebbero concludersi nel mese di dicembre almeno per coloro che hanno inoltrato le domande a ottobre.

Coloro che poi rientrano nei requisiti possono ottenere anche il bonus da 150 euro in automatico senza la necessità di ripetere le operazioni di inoltro delle domande. I requisiti di reddito, però, sono diversi. Infatti, in tal caso è necessario rientrare in 20.000 euro lordi per ottenere il bonus.

fonte cosumatore.com