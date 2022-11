Bonus Internet da 2500 euro. Un’altra ghiotta opportunità da sfruttare al meglio. Vediamo in cosa consiste esattamente e a chi è rivolta. Internet, ovvero la forza di un cambiamento epocale. Nel suo caso, si può parlare davvero di un’era prima di Internet e dopo Internet. Dal suo approdo nelle case di centinaia di milioni di persone nel mondo è cambiata la nostra vita ed è cambiato il mondo. Per accorgersene basterebbe soltanto fare una prova.

Annunciare che, per un qualsivoglia motivo, per un giorno la rete Internet verrà sospesa in tutto il mondo. Il mondo si fermerebbe per un giorno. Cos’altro aggiungere? Per cui se si presenta l’occasione di usufruire di un Bonus Internet, non si può lasciarlo cadere come se nulla fosse. Occorre cogliere al volo l’occasione e tutta la famiglia ne sarà felice.

In cosa consiste esattamente il Bonus Internet e a chi è rivolto?

Bonus Internet, che bella notizia!

Provate a raccontare ad un appartenente alla Generazione Z, ovvero quella che accoglie coloro che sono nati tra il 1997 ed il 2012, che soltanto pochi anni prima della loro nascita Internet non esisteva. Provate a raccontare loro che se si voleva telefonare alla propria ragazza senza utilizzare il telefono fisso di casa, per avere un minimo di privacy, occorreva munirsi di pazienza, sacchetto di gettoni ed andare a trovare una cabina telefonica libera. E se poi la propria ragazza abitava in un’altra città e si aveva voglia di raccontarle qualcosa di particolare, ecco carta e penna, busta e francobollo e partiva una bella lettera.

Probabilmente la loro prima reazione sarà una domanda del tipo: Ma stai scherzando? Eppure è così. Per loro sembra impossibile che Internet non sia stato sempre un fedele compagno di viaggio nella vita di ciascuno. Un po’ come è avvenuto per coloro che sono nati durante gli anni sessanta e ritenevano impossibile che i loro genitori fossero cresciuti senza tv. Internet ha stravolto le nostre vite, le ha rigirate come calzini, modificandole e plasmandole. La nostra vita lavorativa, il nostro tempo libero lo abbiamo affidato quasi totalmente a questa rete di collegamenti informatici che tiene legato il mondo e ce lo apparire piccolo come un paesino.

Internet ormai è uno di famiglia. E’ il nostro referente numero uno per il lavoro, per lo studio, per i giochi, per le informazioni su tutti gli argomenti possibili ed immaginabili. Prenotiamo un viaggio, vedendo prima le previsioni del tempo o navighiamo in rete per scoprire dove si potrà andare a mangiare la pizza il prossimo fine settimana. Esattamente per il ruolo che ormai da decenni ha saputo conquistarsi nell’ambito lavorativo, familiare e dei servizi, è nato un Bonus Internet, che permette di abbonarsi “risparmiando” e di questi tempi non è un dettaglio da poco.

Ma il Bonus Internet lo possono ricevere tutti?

Peculiarità del Bonus

Iniziamo col dire che il Bonus Internet non è per tutti. E’ rivolto in maniera specifica a micro, piccole e medie imprese, a titolari di Partita IVA che esercitano una professione intellettuale. Il bonus consiste sostanzialmente in uno sconto sul prezzo dei canoni di connessione alla rete. Tutti coloro che sono interessati a beneficiare di tale misura hanno tempo fino al 15 dicembre 2022. Basterà contattare uno degli operatori di telecomunicazioni presenti sul mercato per richiedere informazioni ed eventualmente accedere alla misura.

Come detto la scadenza per richiedere il Bonus Internet è fissata per il prossimo 15 dicembre. Sembra tuttavia che tale misura possa subire una proroga al 31 dicembre 2023. Lo ha annunciato il Mise, ovvero il Ministero dell Sviluppo Economico, riferendo inoltre che è in atto con la Commissione europea un dialogo finalizzato alla proroga della misura fino a dicembre 2023. Una proroga assolutamente gradita e straordinariamente necessaria.

fonte ilovetrading.it