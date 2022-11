“Si tratta dei treni più leggeri d’Italia. Saranno cinque entro Natale. Mandiamo finalmente in pensione treni che su questa linea avevano più di 50 anni di attività”. Così il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, presentando i due nuovi treni in servizio da oggi sulla tratta Napoli-Piedimonte Matese. “Questa gara – spiega – è partita insieme a quella dei treni della vesuviana e che si chiude prima perché non abbiamo avuto il contenzioso amministrativo. Se non avessimo avuto il contenzioso amministrativo sulla vesuviana probabilmente inizieremmo a vedere i treni nuovi anche sulla vesuviana. Le operazioni di rinnovamento del segnalamento ferroviario su questa linea sono già in atto, si chiudono a ottobre. Sulla vesuviana partono a mesi, quindi siamo sulla linea giusta per cambiare il volto di tutte le linee ferroviarie”.

De Gregorio poi avverte: “Avremo degli anni complicati, dobbiamo cambiare completamente i treni. Ai 40 che già sono in produzione se ne aggiungeranno altri 60 perché sta per uscire entro Natale una gara di altri 60 treni nuovi sulla vesuviana: quindi 100 treni nuovi e il segnalamento ferroviario nuovo perché i lavori sono in corso. Saranno anni complicati, ma la prospettiva è di una pagina storica, importantissima, che cambierà completamente il volto della vesuviana”.