Gli hanno sparato nel tentativo di rapinargli un orologio di valore. E’ successo verso le 19.30 a Casoria, nel Napoletano. La vittima è ricoverata in ospedale per ferite ad un polso e a un ginocchio. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri di Casoria, intervenuti sul posto, uno scooter si è avvicinato al Suv a bordo del quale si trovava un 44enne con l’intento di sottrargli il Rolex che indossava. Durante il tentativo di rapina l’uomo è finito centrato da alcuni colpi ad un polso e ad un ginocchio. La vittima è trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Casoria per individuare i responsabili.

Una vicenda che ricorda gli arresti di qualche giorno fa: erano specializzati nel rapinare orologi preziosi ai turisti e, tra i colpi messi a segno, anche quello che ha fruttato un Rolex da 54mila euro. La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità spagnole, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla rapina, nei confronti di due pregiudicati, E. G., di 39 anni, e L. M. A., di 25.