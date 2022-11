Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dopo aver aggredito con una pentola di acqua bollente e un coltello il cognato. Al culmine di una lite familiare, l’uomo, ha compiuto l’aggressione nei confronti della vittima, di 70 anni, perché a suo dire era stato maleducato lavando i piatti di casa. Il drammatico episodio è avvenuto ieri in un appartamento della zona di Sampierdarena, popoloso quartiere di Genova. Le volanti hanno arrestato un italiano di 46 anni, mentre il pensionato ha riportato ustioni molto serie sul viso e sul resto del corpo, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ma non è tutto.

L’intervento della polizia nell’abitazione dell’arrestato ha infatti permesso di scoprire anche documenti fra cui alcune ricette mediche che il 46enne da tempo falsificava grazie ad apparecchiature idonee, facendo scattare le indagini da parte della squadra mobile diretta dal dirigente Stefano Signoretti. La polizia ha, poi, chiarito l’aggressione sarebbe scaturita per il fatto che il pensionato andando a convivere nell’abitazione della compagna, la sorella dell’arrestato, avrebbe in qualche modo rotto il menage familiare. Da qui sarebbero nate una serie discussioni fra i due cognati. L’epilogo drammatico, poi, è arrivato nella serata di domenica 27 novembre quando il 70enne è finito accusato di avere lavato i piatti e per questo aggredito con l’acqua bollente contenuta in una pentola e un coltello, con cui fortunatamente non è rimasto colpito.