Furto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre, un ladro ha scassinato l’ingresso di un bar di Striano per rubarne l’incasso. A denunciare l’accaduto è il proprietario del Bar Kokè che ha pubblicato le immagini della videosorveglianza sul suo profilo. Il proprietario, ovviamente, ha prima presentato una denuncia ai carabinieri. Le immagini mostrano un uomo che si ferma nei pressi di un’area antistante l’attività, in via Sarno. Scende dall’auto, forza la porta d’ingresso del locale ed entra. Incurante delle telecamere di video sorveglianza dell’esercizio commerciale che lo riprendono, si dirige verso il bancone e asporta il registratore di cassa. Poi con la refurtiva tra le mani si allontana a bordo del veicolo.

Un’azione veloce ed indisturbata, vista l’ora tarda, a volto scoperto, zaino in spalla, cappello modello ” Borsalino coppola”, occhiali. Quello che solo in apparenza si presenta come ” un bravo ragazzo”. E ora grazie alle immagini, nonostante il tentativo di travisamento del viso, si potrà arrivare ad individuarlo.