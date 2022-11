Furto d’auto a Somma Vesuviana, presi in due

Sorpresi in via Fosso dei Leoni a Somma Vesuviana, mentre portavano via da un’auto in sosta oggetti ed effetti personali del proprietario. Non hanno fatto in tempo a fuggire che i militari hanno fermato e arrestato i due ladri. Ora sono ristretti in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. Si tratta di due uomini di Pompei: P. A. di 47 anni e F. A. di 42 anni già noti alle forze dell’ordine. Ad entrare in azione i carabinieri di Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco.

Somma Vesuviana sembra vivere una forte recrudescenza dei furti. Proprio ieri l’appello-denuncia di un giovane ristoratore. Nel suo locale i ladri hanno fatto visita per ben due volte nel giro di 48 ore, al punto di fargli pensare di chiudere tutto e andare via. Insomma, uno scenario complicato.