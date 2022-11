Si sarebbero introdotti furtivamente nell’abitazione mettendo a segno un colpo grosso del valore di circa 110mila euro. OROLOGI DI GRANDE VALORE E 9MILA EURO IN CONTANTI. La banda aveva portato via la cassaforte contenente orologi Vacheron Costantin, Eberhard, Baume Mercier, Rolex, Cartier, svariati monili e pietre preziose per un importo complessivo

di circa 100mila euro, oltre alla somma di 9mila euro in contanti. Sarebbero dei veri e propri Arsenio Lupin dell’area vesuviana i tre uomini e le due donne che i poliziotti del commissariato di Torre del Greco hanno arrestato ieri su ordine della Procura di Torre Annunziata.

Una di esse è considerata dagli investigatori presunta colpevole anche di ricettazione di un

mosaico d’epoca pompeiana di elevato valore trafugato in una villa antica di Torre del Greco nel novembre del 2011. Per tutti, ovviamente, vale la presunzione d’innocenza. A far partire le indagini è stata la denuncia del proprietario dell’abitazione dove è stato messo a segno il colpo da circa 110mila euro di bottino.