Tra le novità contenute nella bozza della manovra c’è l’aumento dell’accisa sulle sigarette: nel 2023 sarà di 36 euro per mille sigarette. In pratica, il pacchetto da 20 sigarette aumenterà in media di poco più di 70 centesimi. L’accisa salirà ancora nel 2024, a 36,5 euro, e nel 2025 a 37 euro per mille sigarette. Stop, invece, per due anni, all’adeguamento delle multe all’indice Istat. «In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica», si legge nella bozza, per il 2023 e il 2024, «è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie».