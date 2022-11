Sono in programma oggi i funerali di Francesca Compagnone, la ragazza 28enne uccisa da un colpo di fucile esploso dal suo amico Ciprian Vikal, 23enne moldavo, mentre i due erano in camera da letto della vittima, nella casa familiare di Riardo. Le esequie si celebreranno alla chiesa della Madonna dell’Assunta nella frazione di Santa Maria Versano di Teano, dove la ragazza era residente con la famiglia, anche se era in corso in questo periodo il trasloco nella nuova casa di Riardo. Il tutto mentre all’istituto di medicina legale di Caserta hanno effettuato l’autopsia sul corpo della 28enne, da cui è emerso che Francesca sarebbe rimasta uccisa da un colpo di fucile esploso a distanza ravvicinata mentre era seduta sul letto.

Decisivi saranno anche gli esiti degli esami balistici sull’arma dalla quale è partito il colpo mortale. Il 23enne moldavo è indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio volontario sotto forma di dolo eventuale, circostanza che esclude la premeditazione.