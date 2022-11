Si continua a scavare anche con le mani fra fango e macerie a Casamicciola, il comune dell’isola d’Ischia travolto da una frana intorno alle cinque del mattino del 26 novembre. Dalle stime i dispersi sono ancora quattro, otto i corpi ritrovati, perlopiù nella zona di via Celario. Vigili del fuoco, volontari della protezione civile, unità di carabinieri, polizia e guardia di finanza si muovono camminando su una enorme spianata creata dalla frana che ha livellato un’area precedentemente non uniforme, a tratti articolata in terrazzamenti, su cui si trovavano le abitazioni coinvolte. Come testimonia una ripresa aerea effettuata da un elicottero dell’Arma, la colata di fango originata da una frana partita da un versante del monte Epomeo ha annientato tutto: vegetazione, edifici, vite.

Individuato dai vigili del fuoco in via Celario a Casamicciola, comune dell’isola d’Ischia travolto da una frana due giorni fa, il corpo senza vita di un disperso, in corso le delicate operazioni di recupero. Sale così a 8 il numero delle vittime accertate.