«Attualmente il decesso accertato è uno, una donna. Otto dispersi sono stati trovati, tra cui un bambino, e abbiamo ancora una decina di dispersi». Così il prefetto di Napoli Claudio Palomba, facendo un punto sulle operazioni di soccorso a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi che si è tenuta nel pomeriggio in Prefettura.

A Ischia si sono raggiunti 126 mm di pioggia in sei ore, dato mai raggiunto in ultimi 20 anni. È quanto osserva il Cnr. I pluviometri dell’Isola d’Ischia posti nelle vicinanze di Casamicciola Terme hanno registrato piogge intense a partire dalla mezzanotte del 25 novembre. In particolare, il picco massimo di pioggia oraria sui due pluviometri più vicini è stato di 51,6 mm a Forio e di 50,4 mm a Monte Epomeo. La zona di Casamicciola nella quale le piogge hanno causato la frana e i danni registrati – fa sapere ancora il Cnr – è un’area dell’Isola in cui vari autori hanno riconosciuto e descritto numerosi eventi franosi con danni sia al territorio che alle case, alle terme e anche alle persone.

Albergatori e ristoratori di Ischia offrono aiuti