Forte maltempo in Campania per almeno 5 giorni

Ecco la stagione delle piogge. In Campania pioverà a lungo. L’ha detto a Il Mattino il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bMeteo: «Domani mattina ci sarà una breve tregua, ma tra giovedì sera e venerdì è in arrivo una nuova perturbazione. Nel weekend avremo un terzo fronte, soprattutto nel Centro-Sud. Oltre alle piogge, ci saranno nevicate sulle Alpi a quote medio-alte: questa è una buona notizia, perché l’accumulo nevoso autunnale ci fornisce il serbatoio d’acqua per la prossima primavera. Nel weekend la quota neve si abbasserà ulteriormente. Per quanto riguarda la pioggia, ci aspettiamo tra oggi e domenica punte di oltre 100-130mm sul versante tirrenico, con possibili locali criticità idrogeologiche e/o allagamenti. Prossima settimana avremo nuovi episodi di maltempo già nella prima parte con un nuovo vortice mediterraneo, ci aspettano almeno 7-8 giorni instabili».

E ancora: «Potrebbero esserci nubifragi nelle prossime ore, soprattutto al Sud, nelle giornate di venerdì e sabato sul versante tirrenico. Possibili criticità in Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ma questo è il vero autunno».