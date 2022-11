Diventa virale l’ennesima challenge estrema che coinvolge dei ragazzini, in questo e nella stragrande maggioranza dei casi, minorenni tramite la piattaforma social Tik Tok. Tutto è avvenuto alla stazione di Pompei e la foto virale è pubblicata dal profilo Instagram Welcome to Favelas, dal quale ha fatto il giro del web. Nel fotogramma “incriminato” si vedono due ragazzine sedute sui binari del treno in stazione. Le ragazzine protagoniste della nuova challenge estrema non si curano del pericolo che potrebbero correre se un convoglio le raggiungesse e sembrano intente a scattarsi un selfie, o probabilmente a girare un breve video.

Purtroppo non si tratta del primo caso in cui proprio a causa di queste sfide lanciate sui social alcuni giovani hanno perso la vita. per ora sembra essere un caso limitato alle due ragazzine di Pompei, mentre le reali circostanze che le hanno portate a sedersi sui binari, non sono del tutto note.