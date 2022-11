Agli arresti domiciliari finge un malore per farsi un giro in ambulanza per «cambiare un po’ di aria»: a rendere nota la vicenda, finita su Tik Tok attraverso un video, è il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli che, in una nota, fa sapere di avere chiesto delle verifiche finalizzate ad accertare se l’episodio è realmente accaduto. «In questo video, – spiega Borrelli in un comunicato – un soggetto che afferma di essere un detenuto ai domiciliari, cambia aria andando a fare un giro in ambulanza e probabilmente fa finta di stare male. L’unico modo per muoversi è andare in ospedale chiamando un’ambulanza».

«Abbiamo segnalato l’episodio alle Autorità chiedendo di verificare quanto è accaduto – aggiunge Borrelli – Se si tratta davvero di un detenuto che ha simulato un malore per poter ‘fare un giro’ in autoambulanza allora bisogna prendere provvedimenti seri. I mezzi di soccorso non sono dei taxi». «Oltre all’episodio in questione, – conclude il consigliere regionale – occorre considerare che oggi i social network sono diventati uno strumento di propaganda per i criminali e anche un modo per ottenere la celebrità da parte di soggetti alquanto discutibili. Bisogna assolutamente intervenire per fermare un fenomeno che porta all’emulazione e alla diffusione di una certa cultura degradante».