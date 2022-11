Armato di pistola e con il volto coperto da una maschera veneziana rapina una coppietta di appena 20 euro, scappa ma è inseguito dalle vittime e dai Carabinieri finché non finisce con l’auto contro un palo. E’ accaduto a Quarto, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 18enne per rapina. Il giovane, maggiorenne da qualche mese e incensurato, ha preso di mira una coppia di ragazzi appartata in auto; coperto da una maschera e armato di pistola, ha spaccato il vetro dell’auto della coppia e si è fatto consegnare quanto avevano con sé, appena 20 euro. Il 18enne è poi fuggito, ha buttato via la pistola ed è risalito in auto, inseguito dalle vittime che nel frattempo hanno chiamato il 112.

Sono quindi intervenuti i Carabinieri della tenenza di Quarto, che hanno inseguito il 18enne finché quest’ultimo ha perso il controllo della sua auto finendo contro un palo. I militari hanno anche recuperato la pistola, un’arma scenica senza il tappo rosso. Il 18enne è arrestato e portato nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.