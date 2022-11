I tecnici del dipartimentoArpac di Benevento, intorno alle 22 di ieri, sono arrivati in località Campo Sportivo a Forchia, dopo l’incendio divampato l’altro ieri sera al metanodotto. Sul posto erano presenti Carabinieri, Vigili del fuoco, tecnici Snam. Al momento dell’arrivo dei tecnici Arpac, l’incendio era già estinto e il vento appariva orientato prevalentemente verso la strada statale Appia. Nonostante l’evento sia apparso di entità contenuta grazie al tempestivo intervento delle forze in campo, i tecnici Arpac hanno proceduto comunque a installare tre postazioni, ciascuna con cinque campionatori passivi per la determinazione delle concentrazioni in aria di biossido di azoto, ozono, acido cloridrico, ammonia, benzene, toluene, etilbenzene, xilene, rispettivamente alle spalle della scuola primaria Iadanza.

Inoltre presso il rione Monsignor Ilario Roatta e a pochi metri dal sito dell’incendio in direzione delle abitazioni più vicine. I risultati dei campionamenti saranno diffusi non appena disponibili.