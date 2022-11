Sono saliti a cinque gli operai feriti nell’esplosione avvenuta all’interno della fabbrica di biscotti Frolsi, in via Calcante a Palermo. Tre sono in gravi condizioni e sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118, due hanno ferite più lievi e pare si siano diretti da soli in auto in ospedale. I più gravi hanno ferite al volto e al tronco. I tre feriti gravi hanno 22, 42 e 27 anni. L’esplosione ha provocato gravi danni alla fabbrica. Gli operai stavano eseguendo dei lavori di collaudo dei forni. Le operazioni dei vigili del fuoco non sono ancora ultimate.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici dell’Amg, che hanno eseguito le verifiche su contatori e cabine elettriche della zona nei pressi della fabbrica. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale civico di Palermo in codice rosso con ustioni molto serie. Un terzo operaio è rimasto ustionato al volto e alla mano ed è stato trasportato in codice giallo al Villa Sofia.