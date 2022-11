I fuochi d’artificio ed i petardi sono sempre più pericolosi soprattutto se in mani inesperte e irresponsabili. Negli scorsi giorni a Castellabate, in Piazza San Marco, qualcuno ha fatto esplodere dei petardi che hanno causato l’incendio di una pianta ed il corto circuito dei fili elettrici di una palina dell’illuminazione pubblica. La scena è ripresa da un cellulare e postata in un filmato su Tik Tok che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo inviato il video alle Autorità chiedendo di individuare i responsabili di questo atto vandalico e folle.”- ha dichiarato Borrelli – “L’uso irresponsabile, illecito e folle di fuochi d’artificio e petardi causa sempre più danni a cose e persone e continuare a tollerare ed ignorare il problema non fa che aumentare il rischio di tragedie ed incendi seri. È arrivato il momento di intervenire duramente e di reprimere il fenomeno.”