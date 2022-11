Aperta un’indagine per istigazione al suicidio dopo la morte della 13enne di Monopoli (Bari) che si è tolta la vita domenica scorsa mentre era sola in casa. Al momento le indagini sono in corso ma nessun nome è iscritto alla lista degli indagati. Secondo gli inquirenti il tragico gesto potrebbe essere maturato per dinamiche tra coetanei. Il cellulare della vittima, sequestrato, sarà analizzato. Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani locali e come confermato all’Ansa da fonti inquirenti, dalle prime indagini della Procura di Bari è emerso che la ragazzina nei giorni precedenti al suicidio e anche domenica sarebbe stata esclusa da alcuni gruppi WhatsApp in cui chattavano i suoi amici. Al momento sembrerebbe che il suicidio sia maturato nell’ambito di dinamiche tra coetanei.

Una tragedia che ha gettato nello sgomento l’intera città di Monopoli quella avvenuta nella serata di ieri in pieno centro cittadino. Una 13enne si è tolta la vita nel bagno della propria abitazione. A trovare il corpo è stata la mamma della ragazzina. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata immediatamente un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovanissima.