Fiamme nella notte nella tranquilla area di parcheggio presso la pasticceria “La Delizia”

di Santa Maria la Carità, dove sono state incendiate due automobili che si trovavano in sosta. È accaduto nella notte ma gli investigatori sono già sulla via dell’identificazione dell’autore del disastro. Potrebbe essersi trattato di una vendetta per liti risalenti a una eredità contesa. Dalle case dei vicini si sono viste alzarsi alte le fiamme e c’è chi ha ripreso la scena in un video per denunciare quanto stava accadendo.



Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta che, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza acquisite dagli investigatori, hanno già fatto delineare l’autore del crimine. Un uomo ha cosparso di benzina le due auto, di un imprenditore e di un operaio, e ha appiccato il rogo. Potrebbe trattarsi di una vendetta per una lite per una eredità. Nelle prossime ore ci potrebbero essere sviluppi sulle indagini.