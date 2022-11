RisiKo! Napoli è il gioco di strategia amato da generazioni intere, ma ora arriva in un’edizione originale diversa, ambientata nella città partenopea. La nuova plancia di gioco conterrà sei macro zone che conterranno le 10 municipalità, suddivise in ulteriori 42 distretti Come ogni Risiko include carte Territori e carte Obiettivi che si ispirano alla storica rivalità tra i quartieri di Napoli. Il campo di battaglia sarà infatti proprio la mappa cittadina bagnata dal Golfo. Si potrà giocare con la regola Time Attack e quella senza, dai 10 anni in poi di età. 3-4 i giocatori previsti. Il costo di acquisto oscilla tra i 34 e i 35 euro.

I creativi italiani di “Spin Master” azienda made in Canada, ci hanno provato. Spiega Edgardo Di Meo: “Noi del team italiano di Spin Master volevamo che a inaugurare questi spin-off ambientati in Italia fosse questa meravigliosa città, che racchiude un patrimonio artistico, religioso, culturale, gastronomico musicale e sportivo senza eguali.

Quando l’abbiamo proposta a Ben Rathbone, Vice President Design-Games di Spin Master, anche lui non ha avuto dubbi”.